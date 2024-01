Ex-pastora do OnlyFans vai gravar filme adulto com tema religioso

O ano começa com novidades para a ex-pastora Ana Akiva. Após viralizar nas redes sociais por abandonar a igreja para entrar no Onlyfans, a loira acaba de assinar contrato com uma famosa produtora de filmes adultos dos EUA. Ana vai estrelar sua primeira cena pornô ainda neste mês de janeiro. Desde que deixou a igreja onde pregava, no interior de São Paulo, ela retomou sua carreira de modelo e se lançou nas plataformas adultas.

O cachê oferecido desde o início era de 80 mil dólares – cerca de R$ 400 mil – por uma cena de 40 minutos. A informação foi divulgada pela própria Ana em suas redes sociais, no último mês. Mas, um ponto deixou a ex-pastora em dúvida se aceitaria ou não a proposta: a produtora queria gravar com tema religioso.

“Negociamos e fechamos nesse tema. Vamos mexer com o ‘proibido’ e com o imaginário dos homens. Topei pelo dinheiro, claro, são 80 mil dólares. Mas também aceitei porque quero virar uma pornstar”, assume. “Me encontrei nisso. Me dá tesão gravar, mexe com meu ego e estou realizando meus fetiches”, confessa Ana Akiva.

























O convite

O convite surgiu depois que Ana Akiva deu uma entrevista ao NY Post, famoso jornal de Nova York, falando sobre a mudança radical em sua vida. A cena será gravada nos EUA e uma das exigências da ex-pastora é que o filme seja comercializado com um nome fictício e não como Ana Akiva. Além disso, o audiovisual não será vendido para brasileiros.

“Não tenho direito de usar as imagens do filme para vender no meu OnlyFans e Privacy, mas já quero gravar cenas proibidonas para meus assinantes. Vou lançar logo na sequência”, revela. “E não vai ser nada amador, vai ter uma produção. Uma pegada gringa mesmo, diferente do que tem por aí”, garante.

Só no primeiro mês nas plataformas, Ana faturou cerca de R$ 100 mil com seus nudes e vídeos picantes. Mas ainda não postou nada explícito. “Estou aberta para gravar com outras pessoas. Por enquanto, meus vídeos caseiros já estão tendo um retorno bem maior do que eu esperava. Meus fãs pedem muito, está na hora de gravar já”, avalia.