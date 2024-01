Influenciador leva fora de Ivete Sangalo e fica sem jeito

O que era para ser uma piada, acabou virando uma verdadeira torta de climão entre Ivete Sangalo e o influenciador digital baiano, Cristian Bell. O humorista foi muito criticado nas redes sociais, por conta de uma brincadeira que fez com a artista nos bastidores do "Festival Virada Salvador 2024".

Tudo começou com uma perguntinha despretenciosa do rapaz. Ele questionou a cantora sobre o que ela anda tomando para manter o corpo em forma em plenos 51 anos de idade, enquanto ele, com 25 anos, se sente mais velho que ela.

Entretanto, a resposta acabou deixando Cristian sem jeito e fez o vídeo viralizar nas rede sociais. "[Tomando] vergonha na cara", rebateu Ivete, se referindo à sua rotina de atividade física alinhada à uma alimentação saudável. E após os fãs da cantora começarem a criticar Cristian Bell, o influenciador usou as redes sociais para se explicar e se desculpar pela brincadeira, que acabou pegando mal.

Nos stories do Instagram, o humorista disse que ficou emocionado de ver a cantora, afirmou que estava bebendo, e acabou fazendo a brincadeira sem nenhuma maldade. Além de se desculpar com os fãs de Ivete, Cristian compartilhou outro trecho do vídeo, no qual Ivete brinca novamente com ele, mostrando que tudo terminou bem entre ambos.

Cristian Bell faz brincadeira com Ivete Sangalo e recebe resposta atravessada da artista pic.twitter.com/rfveQamu50 — bnewsvideos (@bnewsvideos) January 3, 2024