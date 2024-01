Ex-galã da Globo vira vendedor ambulante de cervejas no RJ

Os eternos fãs que acompanharam as diversas temporadas da novela "Malhação", da Globo, ficaram surpresos ao descobrir por onde anda um ex-galã da trama. Daniel Erthal, que integrou o elenco do folhetim em 2005, está trabalhando como vendedor ambulante nas ruas do Rio de Janeiro.

O bonitão costuma circular pelas calçadas de Copacabana, na Zona Sul carioca, vendendo latinhas e garrafas de cerveja. Ele, inclusive, trabalhou na praia, durante o Réveillon mais famoso da cidade. Nas redes sociais, Daniel Erthal comentou sobre sua nova fase como empreendedor, após abandonar a dramaturgia.

"Muito amor pelo que está acontecendo. É só o começo. Vendemos muita cerveja. Fiquei feliz. E vou ficar até às 6h da manhã", disse ele, em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, na madrugada do dia 1 de janeiro. No Instagram, o ator aproveita para divulgar seu novo negócio, Ilha da Sede, que começou em dezembro. "É sobre empreender. Botar a cara. Aqui não tem vítima, tem herói", afirmou Erthal.

















A história de Daniel Erthal com a cerveja começou ainda em 2013. Na ocasião, ele se juntou com um familiar e criou uma cervejaria em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. O empreendimento levou o sobrenome dele. "É um recomeço para mim", disse ele, em entrevista em 2018. Na época, o ator estava sem contrato na TV e buscando novas oportunidades na dramaturgia.

Daniel Erthal atuou nas novelas "Da cor do pecado", "Belíssima", "Eterna magia", "Bela, a feia", "Rebelde", 'Milagres de Jesus", "A terra prometida", 'Rock story" e "Jezabel". Ele também participou do "Dança dos famosos", em 2006.

