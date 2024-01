Neymar pai teria gasto quase R$ 1 milhão para ajudar Daniel Alves

Nesta terça-feira (9), veio á tona que o jogador Daniel Alves, preso em Barcelona por agressão sexual à uma mulher de 23 anos, recebeu ajuda da família de Neymar. Desde a sua prisão, o atleta perdeu o acesso aos seus bens e acabou recorrendo à ajuda financeira e jurídica do craque da seleção brasileira.



Segundo informações do Uol Esportes, Neymar da Silva Santos, o pai do Neymar, transferiu 800 mil reais (150 mil euros) à Justiça espanhola para ajudar no processo que poderá reduzir a pena do jogador, em caso de condenação.



Além disso, Neymar pai cedeu o procurador Gustavo Xisto, que representa a família do jogador há anos. Essas informações teriam sido confirmadas ao Uol Esporte por três fontes próximas a Daniel Alves. A equipe que representa Neymar foi procurada e afirmou não ter nada a declarar sobre o assunto.



O portal Uol Esportes teve acesso ao comprovante de transferência feito em novembro de 2023, que prova a ajuda financeira da família de Neymar. O pagamento teria sido feito no dia 9 de agosto. A advogada Miraida foi procurada oito vezes pelo UOL, mas não respondeu a nenhuma pergunta sobre a transferência e disse não ter interesse em falar sobre o caso.



O advogado, Cristóbal Martell, que atuava com Miraida também no caso, foi procurado e afirmou que não não tem conhecimento da operação e, como não é mais advogado do caso, não vai falar a respeito.

Daniel Alves começa a ser julgado na Espanha em 5 de fevereiro.