Boninho deixa ex-BBBs frustrados e gera revolta

O BBB 24 mal começou e já tem gente insatisfeito. Nesta segunda-feira (8), veio à tona que ex-participantes de temporadas passadas foram sondadas em 2023 para um possível retorno ao reality na TV Globo, comandado por Boninho.

Segundo o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a produção do Big Brother Brasil entrou em contato com ex-BBBs sondando sobre uma possível entrada na edição deste ano. Ao invés do “puxadinho” ser formado apenas por um grupo de desconhecidos, fontes afirmaram que eles participariam desta dinâmica.

Após o contato da produção, muitos se preparam para um possível retorno à casa mais vigiada do Brasil. Muitos teriam realizado procedimentos estéticos como harmonização facial, há quem diga que tinha ex-participante até com as malas pronta só aguardando uma ligação da emissora.

No entanto, de acordo com o jornalista, os ex-bbbs, que têm um grupo no aplicativo de mensagens Whatsapp ficaram revoltados após o anúncio do puxadinho no último domingo (7), apenas com pessoas desconhecidas. Eles desabafaram sobre a atitude da produção do Big Brother Brasil em criar expectativas de repescagem.

Começou o BBB 24



O Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) estreou nesta segunda-feira (8) com uma série de atividades. A edição deste ano veio com uma nova dinâmica para entrada de participantes no reality. A produção criou um grupo chamado Puxadinho. Dois foram escolhidos pelo público e outros seis escolhidos pela casa ao vivo.



Os participantes do Puxadinho estão imunes nesta primeira semana. Além dessa nova dinâmica, os participantes foram surpreendidos com a primeira prova do líder do BBB 24 de resistência. Até o momento, seis participantes continuam na disputa.