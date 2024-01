BBB24: Rodriguinho se descuida e mostra demais

Nesta terça-feira (9), o pagodeiro Rodriguinho, que faz parte do grupo dos “camarotes”, ainda não se acostumou a estar na casa mais vigiada do Brasil. Durante um banho, o cantor acabou se atrapalhando e mostrando demais.



Isso mesmo, queridos leitores, ao lavar as partes íntimas, ele deixou o órgão sexual aparecer. Rapidamente a cena virou um dos assuntos mais comentados na internet. “Rodriguinho não decepciona uma fã desde os anos 2000”, escreveu uma seguidora.



Outros também brincaram com o primeiro nudes da edição: “Já chegou colocando o big coke pra jogo”. Outra fã escreveu no Instagram: “Tem que lavar direitinho mesmo”.

Logo após ser confinado, foi descoberto que um dos cantores mais conhecidos do Brasil, o Rodriguinho, deixou uma dívida milionária fora da casa. Mais de R$ 80 mil de aluguel e taxas não pagas, em São Paulo.

Sobre a estreia

O Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) estreou nesta segunda-feira (8) com uma série de atividades. A edição deste ano veio com uma nova dinâmica para entrada de participantes no reality. A produção criou um grupo chamado Puxadinho. Dois foram escolhidos pelo público e outros seis escolhidos pela casa ao vivo.