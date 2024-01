Antonia Fontenelle acusa Virginia de plagiar perfume

A influenciadora, Antonia Fontenelle usou seu perfil no Instagram, durante a madrugada desta quarta-feira (17), para acusar a esposa de Zé Felipe, Virginia Fonseca, de plagiar o nome de seu perfume e o cenário de divulgação.



“Querida Virginia, você registrou seu perfume com esse nome? Há 2 anos, eu lancei meu perfume Liberté exatamente nesse mesmo cenário. Vou pedir pro meu advogado averiguar isso”, começou a Antonia Fontenelle ao mostrar imagens do seu lançamento. “Lançamento em 2022! Marca registrada. Vamos ter que pôr os nossos advogados para conversar, Virginia”, concluiu ela.



No entanto, essa não é a primeira vez que Virginia está envolvida em polêmica sobre a sua marca de cosméticos, a WePink. Em maio de 2023, a youtuber lançou o perfume "Red". Com identidade visual marcada pelas cores vermelho e dourado e o formato quadrangular do frasco, ela tem sido acusada de plagiar a fragrância Baccarat Rouge 540, da marca francesa Maison Francis Kurkdjian.



Na web, a esposa de Zé Felipe, foi detonada e reprovaram a estratégia de marketing da influencer para divulgar o produto. Na época, o ensaio fotográfico de divulgação foi feito em Dubaie nas fotos, ela aparece de hijabe e um vestido brilhante transparente, no meio do deserto. Por baixo da roupa, a influenciadora aparece sem as peças íntimas.



Contudo, apesar da repercussão, o caso não foi pra frente. Agora, envolvida em mais uma acusação e pela própria dona do produto, a Antonia Fontenelle, Virginia Fonseca não se pronunciou nas redes sociais.