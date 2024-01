Jorge Aragão tem equipamentos furtados em aeroporto

O Cantor e compositor, Jorge Aragão, enfrentou sérios problemas para cumprir sua agenda de shows neste fim de semana. Além de voos cancelados pela companhia aérea Azul e complicações nos reagendamentos, o artista também teve seus equipamentos furtados, neste sábado (20).

Segundo Aragão, após apresentação em Florianópolis, ele e equipe embarcariam direto para Belo Horizonte, onde fariam mais um grande show. Mas contaram com a surpresa de ter o voo cancelado. Na sequência, precisaram dividir a equipe em três grupos para serem realocados nos voos seguintes.

“A técnica despachou os equipamentos no aeroporto de Florianópolis e embarcaram em um voo com conexão no Rio. Chegando em Belo Horizonte, se deram conta dos lacres dos equipamentos violados”, contou. Ainda de acordo com o cantor, seu produtor técnico acionou imediatamente a companhia área Gol, que fez a conferência dos equipamentos e registrou a violação.

“Após a conferência, o responsável da gol informou que não era necessário fazer o B.O, pois eles mesmos se responsabilizariam. Após 2h aguardando um posicionamento da companhia, a equipe técnica seguiu para o local do evento, em Belo Horizonte, onde foram prejudicados com o atraso de horário de passagem de som, e a equipe teve de se apresentar sem ir ao hotel para tomar banho e se alimentar”, completou.

Jorge Aragão contou ainda que para conseguir dar sequência na apresentação, teve que pedir ao evento para disponibilizar equipamento de outros artistas, que gentilmente cederam. Contudo, Aragão se apresentou no "Bloco do Silva", dentro do horário marcado, e com todos o parabenizando pela apresentação.