Wanessa Camargo: Dado Dolabella se revolta com expulsão

Após Wanessa Camargo ter sido expulsa do "BBB 24" por ter dado um tapa na perna do brother Davi Brito, enquanto ele dormia depois da festa desta sexta-feira (1), o namorado da cantora, Dado Dolabella, usou as redes sociais para demonstrar toda a sua indignação com a decisão da produção do reality de acatar a denúncia do motorista de aplicativo. Dado então soltou o verbo e não poupou críticas.

"Chocado, perplexo! Não vejo motivos para expulsão. Nunca imaginei que ela fosse sair assim do programa. Mas se isso aconteceu, foi melhor pra ela", escreveu Dado, nos stories da plataforma instagram. Ainda no mesmo texto, ele aproveitou para demonstrar apoio à amada. "Estou indo para o Rio agora, para dar todo apoio e amor que ela possa precisar", concluiu o ator.

A expulsão de Wanessa Camargo aconteceu após ela ter sido chamada no confessionário, na manhã deste sábado (2). Desde então, a sister não voltou mais e um comunicado foi feito aos brothers para que eles arrumassem as coisas dela para a produção retirar na despensa.

Momento da expulsão

Wanessa foi até o confessionário após seu principal desafeto no jogo, Davi Brito, ter ido denunciá-la no confessionário por agressão. Em conversa com a equipe do reality, Davi disse o seguinte: "Ontem, depois da festa, eu dormi mais cedo porque hoje tem a prova do Anjo. E acabou que teve uma situação dentro do quarto em que a Wanessa ultrapassou um pouquinho o limite da bebida. Ela acabou entrando no quarto e eu me senti muito desrespeitado por ela. Ela não me respeitou e naquele momento ali, ela veio pra cima da minha cama e acabou me batendo, me agredindo", começou dizendo o jovem.

Na sequência, Davi deixou claro que percebeu que não foi algo intencional da parte de Wanessa bater nele. Entretanto, ficou bastante irritado com a situação, visto que ela é sua adversária e ele estava tentando descansar para ter um bom desempenho na prova do anjo.

"Por mais que tenha sido sem querer, me senti agredido, sim. Não tô legal, tô com muita raiva, e tô aqui me controlando e esperando pra que esse problema seja resolvido. Não tô legal mesmo... É uma situação muito complicada", completou o motorista de aplicativo.

Momento em que Wanessa entrou no confessionário. Ela ainda não retornou para casa #BBB24 pic.twitter.com/TYqFAvvmvF — CHOQUEI (@choquei) March 2, 2024