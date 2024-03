BBB 24: Davi alerta Isabelle após descoberta da falsidade de aliadas

Durante a madrugada desta terça-feira (19), Davi Brito e Isabelle Nogueira conversaram após a dinâmica do “Sincerão”. Acontece que Raquele afirmou durante o programa, ao vivo, que Alane Dias e Beatriz Reis detonavam a amazonense pelas costas.



Contudo, depois do 'Sincerão', a sister mostrou que ficou abalada com a situação e desabafou com o baiano. Davi então questionou se ela ligaria pra essa informação: "Se falaram, tu vai ligar pra isso? O jogo muda...". Mas Isabelle afirma que é estranho: "Não, só que é meio estranho, né?".

O motorista de aplicativo pergunta pra ela o porquê dela achar que é estranho. Desconfiada, a amazonense fala que é difícil saber e ouvir essas coisas de duas pessoas que agora são suas aliadas no jogo.

Entretanto, Davi Brito aconselha Isabelle a não acreditar no que foi falado, pois não tem como saber se a informação é verdadeira. “Você sabe se essa situação é verídica ou você é levada pelo que as pessoas falam? Tem que ouvir, saber, digerir e pensar. Do jeito que você tá aí, você ouviu e tá em choque por uma coisa que não sabe se é verdade ou não”.

Incomodada com a situação, a sister questionou o brother se ela não tinha o direito de ficar em choque, e ele afirmou que ela podia, entretanto, que era pra ela ter cuidado e não levar para o pessoal. "Claro que pode”.