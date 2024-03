Nicole Bahls detona Ferrugem: "Pisa no braço de fã"

A briga entre Ferrugem e Ludmilla pesou na internet na noite desta segunda-feira (18). Não demorou muito e outros artistas se envolveram na confusão, como a modelo Nicole Bahls. A apresentadora saiu em defesa da cantora e detonou o pagodeiro relembrando polêmicas envolvendo o nome dele.

"Minha nossa um cara que pisa no braço de um fã quase que quebra, quer falar o que de uma menina humana que ajuda família, faz show pra arrecadar sangue, salva monte de vidas. Meu Deus, não é possível? Ela pode ser tudo porque ela é de Deus humana amiga, esposa, maravilhosa", escreveu Nicole Bahls.

Apesar do comentário, Ferrugem e a sua esposa Thais, ainda não se pronunciaram. No entanto, na web, internautas comentaram a fala da modelo. "Eu gosto que a Nicole está pouco se **dendo, ela entra na treta dos outros, fala o que quer e some como se nada tivesse acontecido", escreveu uma pessoa.

Outro internauta também comentou: "Eu amo que a Nicole é tipo o mestre dos magos, ela chega do nada, comenta alguma coisa e sai", disparou uma fã. Seguidores aproveitaram para sair em defesa de Ludmilla na briga com Ferrugem. "A Ludmilla é um talento em tudo que se propõe fazer. Isso incomoda muito".

Entenda a treta

Nesta segunda-feira (18), Ferrugem e a esposa Thais, gravaram uma sequência de stories criticando Ludmilla devido à letra da música "Sintomas de Prazer". "Ela quer ser a rapper do pagode. Ela quer ser a maconheira do pagode. E as crianças tudo gostando dela. Pô, devagar", brincou o cantor.

Contudo, após a repercussão Ferrugem decidiu justificar seu comentário. “Pessoal, boa noite. Vocês sabem que foi brincadeira, se não, não teria postado. Fico pensativo sobre o nível de maldade de alguns ao problematizarem o assunto“, disse ele.

Ludmilla, por sua vez, optou por não responder o pagodeiro e nem comentar sobre o assunto. No entanto, os fãs notaram que ela deixou de seguir o rapaz em seu Instagram.