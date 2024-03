Ferrugem detona músicas de Ludmilla e mãe da cantora reage

A treta entre Ferrugem e Ludmilla ganhou mais um capítulo. Silvana Oliveira, mãe da cantora, se pronunciou nas redes sociais e detonou o pagodeiro após os comentários feitos sobre a letra da música "Sintomas de Prazer".

“Ferrugem, eu sempre te respeitei, sempre te admirei como artista. Perco aqui a minha admiração por você. Essa maconhei** que você tá citando, você tem um feat. [música em parceria] com ela”, iniciou Silvana.

A empresária continua e afirma que Ludmilla tem família: “Essa maconhei** a que você está se referindo, ela também tem família, ela tem avó, ela tem mãe, e, através do talento dela, ela conseguiu dar dignidade para a família dela”, completou.

Além de lembrar as dificuldades que a filha enfrenta, Silvana pediu respeito: “Ver uma mulher preta no topo é meio difícil, ainda no pagode… Não desce de goela abaixo. Não é porque você é hétero que a sua família merece mais respeito do que a minha”. Por fim, a empresária finaliza: “O fato de você ficar indignado porque as crianças estão gostando dela [de Ludmilla], reclama com Deus”.

Entenda como começou

Nesta segunda-feira (18), Ferrugem e a esposa Thais, gravaram uma sequência de stories criticando Ludmilla devido à letra da música "Sintomas de Prazer". "Ela quer ser a rapper do pagode. Ela quer ser a maconheira do pagode. E as crianças tudo gostando dela. Pô, devagar", brincou o cantor.

Contudo, após a repercussão Ferrugem decidiu justificar seu comentário. “Pessoal, boa noite. Vocês sabem que foi brincadeira, se não, não teria postado. Fico pensativo sobre o nível de maldade de alguns ao problematizarem o assunto“, disse ele.

Ludmilla, por sua vez, optou por não responder o pagodeiro e nem comentar sobre o assunto. No entanto, os fãs notaram que ela deixou de seguir o rapaz em seu Instagram.