Ex-BBB expõe Pyong Lee após ser apontada como pivô de separação

A argentina Antonela Avellaneda causou polêmica nas redes sociais, nesta sexta-feira (22), após dizer que Pyong Lee é homossexual. Antonela decidiu se pronunciar após ser apontada como pivô da separação de Pyong e Sammy.

O pronunciamento foi feito após Antonela ser atacada na internet. No desabafo, ela relata: “Todas as pessoas ameaçam, insultam, agridem, difamam a minha imagem, falam coisas que não vão conseguir provar em um tribunal. Eu vou abrir uma causa penal por difamação, danos morais, agravação do meu diagnóstico de ansiedade e depressão. Todas as mensagens vão ser legalmente tratadas e vão ter suas consequências segundo o código penal”.

Em seguida, ela faz um apelo para que Pyong assuma outra orientação sexual. “Para esclarecer uma coisa porque estou de saco cheio, o Pyong Lee é gay, ele não saiu do closet. Ele mesmo falou para mim no reality. Desculpa, amigo, mas não aguento mais as pessoas me culparem pela sua separação. No Brasil as pessoas vão te aceitar e amar do mesmo jeito, porque aqui não tem preconceito.”

Por fim, Antonela se mostra incomodada pela forma como as pessoas a enxergam por conta desse assunto. “Um país inteiro falando que eu sou a vadia quando sempre fui casada, isso também acabou com a minha vida”. “Você pediu para eu enfiar meus dedos no seu c*, então se você não quer que eu continue falando mais detalhes, por favor, só peça perdão para o Brasil saber a verdade. Você acabou com a minha vida.”

O hipnólogo e a influenciadora participaram da primeira temporada da “Ilha Record”, em 2021. No reality, Avellaneda e Pyong chegaram a se deitar juntos e falaram sobre a possibilidade de ficarem. Apesar da atriz não ceder às investidas, o casamento de Lee e Sammy acabou por conta disso.

