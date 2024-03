Kate Middleton está em tratamento contra um câncer

Após muitos burburinhos sobre a saúde de Kate Middleton, nesta sexta-feira (22), a princesa revelou o motivo do seu sumiço. Kate está com câncer e já começou o tratamento com sessões de quimioterapia. O pronunciamento foi feito através de um anúncio transmitido em redes sociais.

No vídeo em que revela o diagnóstico, Middleton explica: "Eu queria agradecer as mensagens de apoio. Foram meses muito difíceis para nossa família. Eu agradeço minha equipe médica. Em janeiro, eu passei por uma grande cirurgia abdominal e na ocasião pensou-se que minha condição não era de câncer. A cirurgia foi bem -sucedida, no entanto exames após a operação notaram que havia câncer. Minha equipe médica aconselhou que eu me submetesse a uma quimioterapia preventiva, e agora estou nos estágios iniciais desse tratamento".



Sem dar muitos detalhes sobre a doença, a princesa continua. "Precisamos de tempo, espaço e privacidade enquanto eu completo meu tratamento. Eu preciso me concentrar em uma recuperação plena".



Boatos sobre a saúde de Kate Middleton começaram após ela ser internada no dia 16 de janeiro deste ano. A princesa só recebeu alta 14 dias depois. Desde então, Middleton não tinha sido mais vista. O sumiço de Kate causou muitos burburinhos.

Por conta disso, algumas pessoas acreditavam que Kate estava muito doente, outros pensavam que ela havia morrido. Até hoje, nenhuma nota oficial tinha sido publicada. Vale lembrar que o hospital que operou a princesa é alvo escândalo e pode ser multado em R$ 108 milhões, após um vazamento de dados de Kate Middleton, enquanto a mesma esteve internada para uma cirurgia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)