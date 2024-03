Daniel Alves: Vítima de estupro desabafa sobre fiança do jogador

A mulher que foi vítima de um estupro cometido pelo jogador Daniel Alves reagiu à notícia de que o atleta poderá deixar a prisão mediante pagamento de fiança. Em um forte desabafo, a jovem abriu o coração sobre a decisão da Justiça Espanhola em estipular um valor de 1 milhão de euros (R$ 5,45 milhões) para ele deixar a prisão.

“Sinto que voltaram a me estuprador. Estou cansada de ser forte, não quero mais ser forte”, afirmou ela. A advogada da vítima Ester García também desabafou sobre a sentença: "Sensação que fica é a de que a justiça tem um preço. A sentença já era injusta, uma vez que nunca vi uma pena tão baixa para um estupro. Nós estamos lutando contra o poder".

A advogada completou e afirmou que a liberdade de Daniel Alves por reativar gatilhos em sua cliente, de apenas 22 anos. "Ela é revitimizada sempre que sai alguma notícia, e se ele for solto, essa revitimização não vai ter fim. Ela é muito forte. Creio que se fosse outra pessoa, não teria resistido a tudo isso".

Pagou a fiança?

Daniel Alves vai continuar preso durante o fim de semana. O jogador não pagou a fiança de 1 milhão de euros até às 15h desta sexta-feira (22), no horário de Barcelona (11h de Brasília). O brasileiro passará pelo menos mais três noites na prisão.



Vale ressaltar que, inicialmente, circulou a informação de que o valor seria pago por Neymar da Silva, pai do jogador Neymar, que já o ajudou com 150 mil euros (R$ 800 mil) para o pagamento de uma multa que diminuiu o tempo de sua condenação. Entretanto, a família do craque da Seleção Brasileira foi detonada na internet pelo suposto pagamento da fiança.

Após a repercussão, o empresário veio a publico afirmar que, apesar de ter ajudado Daniel Alves num primeiro momento, agora, após a condenação, não irá mais se envolver neste caso. "Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar o meu nome e do meu filho a um assunto que nesta quinta-feira (21) não nos compete mais", afirmou Neymar pai, negando as notícias veiculadas na imprensa internacional.

Apesar de muitas expectativas da família, o prazo para o pagamento da fiança foi expirado nesta quinta-feira (21). O valor da fiança não foi quitado e o jogador Daniel Alves permaneceu preso. Na internet, muitas pessoas estão questionando sobre a fortuna do atleta. O que aconteceu? Por que ele não consegue acesso às suas contas bancárias para bancar a própria fiança?









