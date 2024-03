BBB 24: Alane morde Matteus, ele reclama e web pede expulsão

A participante do "BBB 24", Alane Dias, mordeu Matteus Amaral na tarde desta sexta-feira (22). Não demorou muito para que a atitude da sister viralizasse nas redes sociais. Internautas pedem a expulsão da bailarina.

Durante uma brincadeira na cozinha, o brother segura uma parte das costas de Alane, e mostra que há mais pele do que gordura localizada. A modelo retribui a atitude e em seguida, morte as costas do participante, que exclama: “Doeu, Alane!”. Ela pede desculpas em seguida.

Nas redes sociais, internautas declararam: “Brincadeira gera consequências igual à da Wanessa”. “É agressão. E a regra é clara né?! Ah… mas ela é Fada”. “Uai, se fosse Davi pedindo expulsão, geral tava aqui lambendo e falando que era!! Cada hipocrisia msm”.

Vale lembrar que neste mês, Wanessa Camargo foi expulsa do reality após dar um tapa no pé de Davi Brito, enquanto ele estava dormindo. A direção do programa tomou a decisão após o brother ir ao confessionário reclamar que havia sido agredido por ela.

Davi explicou no Raio-X o que motivou sua reclamação: "Ontem, depois da festa, fui dormir mais cedo, porque hoje é Prova do Anjo, e teve uma situação ali que a Wanessa ultrapassou um pouquinho o limite da bebida. Ela entrou no quarto, me senti muito desrespeitado. Ela não respeitou eu estar dormindo no quarto". "Ela veio pra cima da minha cama e acabou me batendo, me senti agredido naquele momento. Por mais que tenha sido sem querer, me senti agredido, sim”.