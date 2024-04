Davi Brito é acusado de desprezar presentes de fãs

Está circulando nas redes sociais, nesta segunda-feira (22), um vídeo de Davi Brito ainda no Rio de Janeiro sendo presenteado por fãs na saída do hotel. No entanto, a expressão e o tratamento dado pelo baiano chamou atenção dos internautas que detonaram o ex-brother.

Com uma expressão triste, Davi Brito escuta uma de suas fãs se declarar: "Em nome dos seus fãs do Twitter, a gente virou madrugadas, a gente fez muitos spaces pra você ganhar, é mais ou menos 900 pessoas que estão nesse presente e a gente queria que você ficasse muito feliz e mandasse um recado pra todo mundo", disparou a moça.

Davi, por sua vez, sem esboçar sorrisos manda um recado para a torcida: "Gente, eu quero muito agradecer de coração essa torcida maravilhosa, cada um de vocês. E essa galera que contribuiu, cada um que contribuiu com esse presente que eu vou estar levando hoje pra Salvador junto comigo. Muito carinho e muito amor, de coração", afirmou o baiano.

Na web, internautas notaram que o campeão do BBB 24 não estava bem. "Ué.. ele foi educado e demonstrou gratidão, e aparentemente muito cansaço, povo sem noção, queria o que? Que desse um duplo escapado?", disparou.

Outros detonaram o baiano e afirmaram que ele desprezou o carinho dos fãs. "Eu não ia falar nada, mas o que me pegou foi ele pouco se importando pra fã e para o presente que recebeu [...] O cara não expressou um sorriso de felicidade", disparou uma pessoa no X, antigo Twitter.