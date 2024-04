Equipe de Toninho Tordado, criador do "Calabreso", entra em briga por patente

O termo "calabreso" ficou em alta durante toda edição do "BBB 24" e, principalmente, no pós-reality com Davi Brito sendo o campeão. O que as pessoas não esperavam é que por trás de toda essa repercussão já estaria acontecendo uma briga para patentear o termo "calabreso".

Mani Rego, ex-mulher do Davi, tentou sair na frente e garantir o registro. No entanto, a empresa Non Stop Produções, que agencia o humorista Toninho Tornado, o criador da expressão "calma, calabreso", entrou na briga pelo reconhecimento do bordão. Acontece que, antes de Mani demonstrar interesse em patentear o termo, o ator Toninho Tornado ainda não havia formalizado um pedido para ser o detentor dos direitos.

Agora, com toda a repercussão, Mani Rego, que faz parte do “Instituto Maria Preta”, solicitou o registro no NPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), para continuar usando "calabreso" em suas vendas de lanches, já que ela batizou um hambúrguer de "x-calabreso". Mas, no que depender de Kaká Diniz, dono da Non Stop Produções e marido da cantora Simone Mendes, a disputa ainda não está ganha para Mani Rego.

Além desse pedido, a ex-companheira de Davi Brito também está tentando patentear os nomes: "MANI Lanches" e "X-Calabreso". Já o empresário Kaká Diniz demonstrou interesse em patentear apenas a palavra "calabreso". Vale ressaltar que os registros foram solicitados em fevereiro deste ano, enquanto Davi Brito ainda estava no reality show.

O processo para conseguir ser dono da marca é demorado, no entanto, caso uma das empresas consiga o domínio da expressão “calabreso”, Davi precisará pagar um valor pelos direitos, caso deseje continuar usando como seu bordão oficial. Até o momento, os dois pedidos estão em fase de “oposição”.