Davi Brito recebe vaias ao deixar festa da vitória

Neste domingo (21), o campeão do BBB 24, Davi Brito ganhou uma festa dos fãs, em Cajazeiras, na Bahia. O evento aconteceu durante a noite e reuniu centenas de pessoas que o apoiaram no reality show. O baiano aproveitou bastante a noite com os apoiadores, no entanto, uma atitude desapontou boa parte dos que foram prestigiá-lo.

Quando o ex-brother chegou no local do evento, foi ovacionado pela multidão que gritava emocionada com faixas e cartazes com frases como "Eu te amo" e "Davi, estamos com você". Com um look bem simples, todo de branco e com um boné azul de brilhos, o jovem dançou, fez um discurso, cantou e aproveitou bastante a noite com os fãs.

Mas como nem tudo são flores, no fim do evento, Davi Brito deixou o local ao som de muitas vaias. Isso porque, o ex-BBB saiu sem reservar um tempo para cumprimentar e tirar fotos com os fãs que foram ao evento comemorar a conquista dele no "BBB 24".

Na web, muitos internautas saíram em defesa do baiano: "Meu Deus! O cara indo embora, cansado! Povo gosta de encher o saco", disparou uma pessoa. Outro seguidor disparou: "Meu Deus, que fanatismo, deixa o cara descansar. O cara foi perseguido durante 100 dias, e vocês ainda o perseguem aqui fora", escreveu uma fã.

Apesar das vaias e dos comentários, Davi não se pronunciou sobre as acusações. Vale ressaltar que no início do evento, o baiano chegou a comentar como estava feliz com o carinho dos fãs: "A emoção não tem como explicar, é agradecer mesmo a Deus por essa oportunidade e ao povo. A vitória é minha e do povo também. Esse povo de Cajazeiras que luta e sofre, a vitória é deles".





