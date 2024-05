Deniziane é flagrada em clima de romance com homem misterioso

Deniziane foi vista em clima de romance com um homem misterioso, durante um evento entre amigos, na noite da última terça-feira (30). A ex-BBB estava abraçada com o jovem em alguns momentos e em outros, pareceu estar aos beijos.

Nas imagens, é possível ver que a ex-sister estava se divertindo bastante. Ela também estava acompanhada da irmã na festa, que contou com uma apresentação de música ao vivo da dupla sertaneja Júnior Pires & Matheus.

Em um dos flagrantes, Deniziane parece estar beijando o homem que veste uma camisa branca e é possível ouvir gritos ao fundo: "Ela parou de beber! Esquece, galera!". A cena gerou burburinhos na internet, já que até pouco tempo atrás, as torcidas de Matteus e Isabelle estavam em briga com a de Anny, por ciúmes do envolvimento do gaúcho com ela, quando ainda estavam no reality.

Nas redes sociais, internautas disseram: “Anny não decepciona nunca”. “Certíssima! Gata, solteira, gostosa! Tem mais é que curtir mesmo!” “Graças a Deus Matteus vc tá livre”. “Os fãs da Anny estão amando, pra quem tá perguntando! Se ela tá vivendo e tá feliz, fandom ta amando”.

Vale lembrar que na última segunda-feira (29), Any fez um apelo e pediu que parassem de relacionar o nome dela ao de Matteus e Isabelle: “Quero pedir que PAREM de vincular meu nome ao de Matteus e Isabelle. Como mencionei em entrevista não há rivalidade ou briga entre nós. Portanto, peço, gentilmente, que parem de criar polêmicas e associações que NÃO existem. Isso está ficando chato, repetitivo, cansativo, indo por um caminho que não é saudável para ninguém”.