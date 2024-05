Hailey Biber dá indício de possível gravidez e movimenta a web

Hailey Bieber foi flagrada passeando ao lado de Justin, com vestido bem larguinho e aumentou os indícios na internet de uma possível gestação. Fãs do casal estão especulando há cerca de um mês que a jovem estaria à espera do primeiro filho do casal.

Em um registro que circula nas redes sociais, Hailey e Justin andam um ao lado do outro e a influenciadora apoia a mão na barriga, em um dos momentos. Fãs escreveram: “A impressão é que está grávida, mas pode ser o vestido”. “Acho que vem baby Bieber aí!”

Em outro momento, uma internauta também disse: “Ela parece grávida sim. Só quem já foi mãe reconhece a andada de Pato de uma mãe kkkkkkkkkkkkkkkkk E o corpo muda, mesmo a roupa mais larga do mundo não disfarça totalmente não, gente. Ela não deve tá falando nada pra não ter estresse na gravidez pq pode causar muitos males pra mãe e pro feto”.

No mês passado, Hailey compartilhou uma foto em frente ao espelho, em que estava com a barriga de fora e os fãs também especularam uma possível gravidez, após analisarem a imagem. Isso porque o umbigo da modelo estaria diferente, quando comparado a outros registros anteriores publicados pela artista.

Vale lembrar que internautas têm notado a ausência de Hailey das redes sociais. Além disso, Stephen Baldwin, pai da modelo, recentemente pediu orações pelo casal. “Cristãos, por favor, quando pensarem em Justin e Hailey, reservem um momento para fazer uma pequena oração para que eles tenham sabedoria, proteção e que se aproximem do Senhor”.