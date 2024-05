Médicas, ex-BBBs Marcela, Thelma e Amanda se unem a resgates no RS

Três ex-BBBs, que também são médicas, mostraram solidariedade nesta terça-feira (7). Amanda Meirelles, Marcela Mc Gowan e Thelma Assis partiram de São Paulo pela manhã rumo ao Rio Grande do Sul para ajudar no resgate e no cuidado das vítimas da enchente que atinge o estado.

A iniciativa veio após Amanda compartilhar nas redes sociais a difícil situação enfrentada pelos profissionais de saúde na região, destacando a escassez de medicamentos e a falta de mão de obra. Além de suas experiências profissionais, elas estão levando suprimentos e remédios para enviar aos abrigos.

Além disso, Amanda agradeceu as doações recebidas e mostrou a diversidade de remédios que está levando. "Estou aqui organizando a mala, muito obrigada pelas doações. Estou levando medicação para pressão, para controle de diabete, bombinhas, analgésico de todos os tipos, muito obrigada", disse.

A campeã do BBB 2023 também rebateu críticas após oferecer ajuda médica. “Atuei em terapia intensiva, tenho manejo em paciente grave e atuei na pandemia. E mesmo se não tivesse, acho que, a partir do momento que temos disposição e disponibilidade de ajudar o outro, é a nossa obrigação. Não como profissional, mas como ser humano”, comentou Amanda.

Situação do RS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou para 90 o número de mortos após as enchentes. São 132 desaparecidos e mais de 1,3 milhão de pessoas afetadas. A Climatempo emitiu um alerta de “perigo extremo de tempestades”, com risco de alagamentos, chuvas intensas, ventos fortes e granizo no estado.