Madonna cantou com playback? Veja por que cantora dispensou banda

Após o show da Rainha do Pop, em Copacabana, no Rio de Janeiro, diversos burburinhos, como o uso de playback na apresentação, começaram a surgir na internet. Fãs alegaram que Madonna não teria cantado ao vivo em todas as músicas.

Acontece que o uso de sons gravados ficou muito claro para quem esteve presente no último show da turnê. Em alguns momentos, a presença das “vozes”encobriram a de Madonna. Até mesmo a performance da música “Everybody” teria sido comprometida.

Em shows de grandes artistas como a Rainha do Pop, a ação é comum. Os músicos costumam revezar entre cantar 100% ao vivo e apenas segurar o microfone sem cantar, enquanto as vozes de apoio gravadas antes, são tocadas.

Apesar de polêmico, isso não tem relação com fingimento. O áudio é muito usado em espetáculos e é visto como vozes de apoio. Além disso, geralmente é gravado antes, em estúdio, com a finalidade de ajudar o artista durante a apresentação.

Nas redes sociais, internautas escreveram: “Não é possível que não teve playback!”

“Impossível ele fazer aquela voz de Madonna de 30 anos atrás!” “Imagina acampar na praia desde às 5 da manhã, para ver a Madonna cantando de playback”.