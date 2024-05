Luana Piovani se irrita, expõe Pedro Scooby e detona surfista

Luana Piovani respondeu a elogios ao seu ex-marido, Pedro Scooby, por sua ajuda no resgate de vítimas da enchente no Rio Grande do Sul, e ironizou sobre quem o defende na manhã desta terça-feira (7).

A atriz compartilhou um comentário que dizia: "Esperando você falar mal do ex agora! Porque quando ele faz um 'a' você fala, mas quando faz o bem, cala, né? Cômodo demais". E respondeu que Dom, seu filho de 12 anos, está no Rio de Janeiro com o pai há 20 dias e até hoje não foi para a escola. “Para as vacas que acham ele o máximo, peguem a senha”, disparou.

Além disso, ela afirmou que, após ler os comentários, teve vontade de expor tudo. “Acabei chegando em comentários tão estúpidos, grosseiros e absurdos. E eu tendo que engolir tudo. Me deu vontade de começar um ‘tsunami’ de novo, mas não adianta. A gente não faz a parte do outro. Quem faz é ele”, disse.

Luana também falou que está abalada com a tragédia no Rio Grande do Sul e está ajudando mães que perderam tudo. "Fico muito abalada com notícias e imagens. Ontem já não estava muito fácil para mim e terminei o dia tendo uma crise de choro. Benzuco, meu filho de 8 anos, veio me acolher. Fico tentando controlar, mas às vezes não dá. Simplesmente as lágrimas começam a saltar e não tem o que fazer”, disse.

Pedro Scooby no RS

Nesta segunda-feira (6), Pedro Scooby, Lucas Chumbo e um grupo de surfistas conhecidos por enfrentarem ondas gigantes chegaram ao Rio Grande do Sul para auxiliar no resgate das vítimas das fortes chuvas e alagamentos que afetam o estado. Eles levaram jet skis, coletes salva-vidas e mantimentos.