William Bonner ameaça voltar ao Rio por falta de segurança no RS

William Bonner estaria desconfortável no Rio Grande do Sul, após ter sido hostilizado no estado. O jornalista teria ligado para a direção da TV Globo para informar que planeja voltar ao Rio de Janeiro, pois não aceitaria mais colocar sua integridade em risco.

Segundo o jornalista Alessandro Lo-Bianco, o clima da ligação teria sido bastante desconfortável. Além de inseguro, o comunicador teria reclamado da estrutura para apresentar o jornal. Bonner já fez algumas outras exigências, como seguranças particulares para todos os colegas de emissora que também estão sofrendo represália no Rio Grande do Sul durante a cobertura da tragédia climática.



Contudo, vale lembrar que o pedido de reforço à segurança foi atendido pela TV Globo, que enviou seguranças para o estado gaúcho. Inclusive, a emissora mudou a estratégia de transmissão, para garantir a integridade das equipes.



Uma das mudanças foi a do local onde está sendo transmitido o telejornal. Na última quinta-feira, a transmissão foi feita a bordo do navio enviado para ajudar nos resgates na região. Entretanto, na última sexta-feira, o programa foi apresentado direto das dependências da PUC, em Porto Alegre.



Apesar disso, a emissora negou que a ligação com reclamações como essas por parte do apresentador tenha acontecido. "O Sul vive um momento de calamidade e a cobertura da Globo no local segue a mais de uma semana, com total apoio da RBS, afiliada na região. Todos os nossos profissionais enviados ao Rio Grande do Sul trabalham incansavelmente em busca de levar a melhor e mais completa informação para todo o público brasileiro E seguiremos comprometidos com esse objetivo".