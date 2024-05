Modelo que engravidou de Neymar ganha surpresa da irmã do craque

Amanda Kimberlly compartilhou com seus seguidores neste domingo (12) uma surpresa que recebeu de Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr, em homenagem ao Dia das Mães. A modelo é apontada como mãe da terceira filha do jogador.

O presente é um quadro personalizado com o nome "Helena", o da bebê que está por vir, e uma mensagem que diz: “Filha, você é a mais linda história que Deus escreveu em nossas vidas”. Kimberlly agradeceu na publicação: “Obrigada por tudo”.

Essa não foi a primeira vez que elas interagiram nas redes sociais, reforçando os rumores de que a modelo está mesmo grávida de Neymar. Rafaella é a única da família que elogiou suas fotos grávida e a única que a segue nas redes sociais.

Amanda Kimberlly está no sétimo mês de gestação e aguarda o nascimento da filha para fazer o exame de paternidade. Segundo o colunista Leo Dias, Neymar já se ofereceu para fazer o teste de DNA, embora não tenha se pronunciado sobre o assunto. No entanto, a família do craque está convencida de que a bebê é filha dele.

Além disso, Neymar já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto de sua relação com Carol Dantas, e Mavie, de sete meses, do seu relacionamento com Bruna Biancardi.