Anitta engata romance com cantor internacional

Anitta e Peso Pluma foram flagrados em clima de romance em uma boate em Miami, nos Estados Unidos, no último sábado (11). Os rumores sobre um possível namoro entre os dois ganharam força em abril, após eles apresentarem o feat Bellakeo no Coachella.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os dois artistas bem próximos e trocando carinhos. Eles já haviam sido vistos juntos saindo abraçados de um restaurante em Las Vegas.

Anitta e Peso Pluma curtindo juntos em Miami na última noite. pic.twitter.com/gfmLo7MISw — Fonte Anitta (@fonteanittabr) May 12, 2024

Meses atrás, o cantor deu um selinho na brasileira durante um show no México. No entanto, em entrevista à Billboard, o rapper negou um envolvimento amoroso e afirmou que são “apenas amigos”.

Questionada sobre o assunto, Anitta não confirmou o namoro, mas comentou a proximidade com o mexicano. "Acho que eles [os fãs] gostam de nós. Nós dois temos muita energia. Acho que os fãs adoram ver duas pessoas com muita energia juntas", disse.

Peso Pluma, cujo nome verdadeiro é Hassan Emilio Kabande Laija, é o cantor mais ouvido no México neste ano e já emplacou sete músicas no Top 50 Global do Spotify, acumulando mais de 57 milhões de ouvintes mensais.