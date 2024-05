Anitta manda recado afiado aos intolerantes religiosos

Anitta utilizou suas redes sociais para desabafar nesta segunda-feira (13) e revelou ter recebido uma enxurrada de comentários de ódio após anunciar o lançamento de sua nova música "Aceita", que trará elementos do Candomblé. A cantora já perdeu cerca de 200 mil seguidores das redes sociais.

Em sua live, ela pregou o respeito por todas as religiões e destacou que o clipe mostrará várias crenças, como a de Gabriel do Borel, que é evangélico. “Eu sou uma fã de religiões, de todas as religiões. No final, na minha cabeça, todas são uma coisa só, te levam para o mesmo caminho se você segue pelas razões corretas”, afirmou a artista.

Contudo, Anitta expressou sua preocupação com o aumento da intolerância. “Como vai passando o tempo e o ser humano vai ficando mais intolerante ao invés de estar se aceitando mais, se respeitando mais. Está o oposto”, disse.

Além disso, a cantora decidiu manter os comentários negativos em suas redes sociais, como forma de evidenciar o preconceito. “Para essas pessoas que pararam de seguir ou que comentaram com repúdio, acho importante manter lá para as pessoas verem que existe [o preconceito]”, completou.

Entre os comentários críticos, alguns associaram equivocadamente o Candomblé a uma religião contrária a Deus. “O que adianta ganhar o mundo e perder a salvação?”, disse uma pessoa. “A porta ainda está aberta, Anitta. Não demora muito. Assim que Jesus voltar, ela vai se fechar”, comentou outra. “Glória ao Deus de Israel, somente ele é digno de toda honra e glória”, escreveu mais uma.