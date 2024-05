Anitta posta sobre sua religião de matriz africana e perde seguidores

Anitta perdeu mais de 200 mil seguidores nesta segunda-feira (13), após postar uma sequência de fotos em que aparece no terreiro de Candomblé que frequenta. Nas imagens, a cantora aparece em rituais e ao lado de integrantes do espaço religioso. O intuito era divulgar o clipe da música "Aceita" que fala sobre sua fé.

Após a publicação viralizar no twitter, a artista escreveu: "Perdi 100 mil seguidores depois de anunciar o clipe que vou mostrar minha religião. Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo o que já não me serve mais". "Nessa minha nova fase escolhi qualidade e não quantidade."



Contudo, logo depois de fazer o primeiro pronunciamento, Anitta abriu uma live no Instagram para dizer que o número de seguidores perdidos atualizou para 200 mil e revelou que se sentia muito surpresa com a intolerância religiosa e afirmou: “Precisa (a intolerância) ser combatido com amor, não com raiva”.



Em seguida, a cantora contou que quem realmente é seu fã, já sabia que ela era candomblecista: “A minha religião, eu tenho o candomblé na minha vida desde criança por causa do meu pai. Quem é meu fã sabe”.



Por fim, ela conclui: “Para mim é intolerância, é você não tolerar, não querer ver, você para de seguir, exclui da sua roda de aceitação. Por isso, essa música se chama ‘aceita’. Eu já sabia que esse álbum seria muito desafiador na minha vida”.



