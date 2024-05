Marquezine e João Guilherme são flagrados em clima de intimidade

João Guilherme e Bruna Marquezine foram flagrados em clima de romance, no último sábado (11) e reforçaram os burburinhos de que estão vivendo um affair. Os dois foram vistos em um restaurante, na rua Augusta, em São Paulo.

Segundo revelado pelo jornalista Leo Dias, Bruna e João Guilherme foram almoçar juntos e ficaram mais de uma hora no estabelecimento. Durante o encontro romântico, o influenciador e a atriz conversaram bastante e é claro, trocaram muitos beijos.

Contudo, essa não foi a primeira aparição dos pombinhos em público. Em abril deste ano, a atriz e João Guilherme foram vistos juntos em um registro de amigos. Na ocasião, o influenciador aparece com os braços ao redor da cintura de Bruna e com o rosto apoiado no ombro dela.



Além disso, também no mês passado, o casal foi flagrado com bastante intimidade, em um show do Veigh, em São Paulo. A atriz estava com os braços ao redor do pescoço do filho de Leonardo, e os dois trocaram carícias e beijos ao som do rapper.



Entretanto, apesar do casal não ter falado oficialmente sobre a aproximação, Zé Felipe entregou o irmão, durante o quadro "Se Beber, Não Fale", no último sábado (11). Ao ser questionado sobre qual namorada de João Guilherme considerava mais chata, Zé disse: "Chata, não, né? Enjoada. É Jade [Picon]. A Jade não é chata, ela é enjoadinha. A Larissa eu vi duas vezes na minha vida. Bruna Marquezine não sei se ele está namorando”.



