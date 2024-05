Gracyanne é acusada de agredir Belo durante briga do casal

Gracyanne Barbosa é acusada de agredir fisicamente Belo após ter seu pedido de divórcio negado. A informação foi revelada nesta segunda-feira (13) por Leo Dias, no programa Fofocalizando, do SBT.

Segundo Dias, a musa fitness tentou se divorciar do cantor várias vezes e, em uma dessas tentativas, Belo desejou que Gracyanne tivesse algum problema de saúde, ficasse acamada e dependesse dele para continuar a união.

Isso deixou a influenciadora furiosa, e ela partiu para cima de Belo, desferindo socos no rosto do pagodeiro. Depois do ocorrido, o cantor pediu desculpas e teve que usar maquiagem para esconder os machucados em seus shows.

Tempos depois, no carnaval deste ano, ela sofre uma grande lesão.

Além disso, Leo Dias informou que Gracyanne teria levado um golpe financeiro de Belo durante a compra de uma mansão avaliada em R$ 15 milhões no Rio de Janeiro.

Embora adquirida juntos, os documentos registraram a propriedade em nome de terceiro, devido às dívidas do cantor. Belo aceitou fazer um contrato reconhecendo os direitos de Gracyanne na casa, mas, segundo Dias, não tem validade legal.