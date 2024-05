Atual namorado de Rafa Kalimann alfineta ex-BBB

Allan Souza Lima já alfinetou a ex-BBB, Franciele Grossi, por ter participado do reality show da TV Globo. Acontece que agora, o ator agora namora nada mais, nada menos do que Rafa Kalimann, ex-participante do programa.

A informação foi divulgada pelo jornalista Daniel Nascimento. Allan criticou a influenciadora por ter conseguido fama através do Big Brother Brasil. Ele e Fran se conheceram em 2019, quando os dois participaram do elenco de Dancing Brasil 4.

Tudo começou durante a participação no reality show do ator e da influenciadora no Dancing Brasil, da RecordTV. A ex-BBB Franciele Grossi disputava com Allan Souza, o prêmio de R$ 500 mil, mas não era bem vista pelo colega.

Contudo, ainda segundo o jornalista, nos bastidores do programa apresentado por Xuxa, Allan comentava que detestava o fato de participar da mesma edição que uma ex-BBB. Além disso, o ator teria dito isso a própria Fran, que não gostou do comentário.

Por fim, uma outra situação constrangedora teria acontecido. Houve um episódio em que Allan pediu para que a produção trocassem a influenciadora de carro, porque não queria dividir o mesmo ambiente que ela.

