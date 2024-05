Ana Hickmann prova na Justiça que teve suas assinaturas fraudadas

Ana Hickmann conseguiu provar na Justiça, através de um laudo pericial, que as assinaturas que constavam no nome dela, em contratos de empréstimos, eram na verdade, fraudadas. Os contratos haviam sido feitos com uma instituição financeira, para beneficiar uma empresa que a modelo tinha com o ex-marido, Alexandre Correa.

A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias, que confirmou a atualização do caso com a equipe jurídica da apresentadora. Hickmann apresentou diversas evidências à Justiça para conseguir comprovar a fraude.

Contudo, segundo o jornalista Gabriel Vaquer, a empresa Daniele Múltiplo Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios, responsável pelo empréstimo de R$ 185,3 mil, acionou na Justiça a emissora em que a apresentadora trabalha, com objetivo de tentar penhorar os ganhos de Ana.



Entretanto, a Justiça pode checar junto a Record se a emissora concorda em depositar o salário da apresentadora na conta da empresa que está cobrando o valor. Porém, para que isso aconteça, seria necessário a autorização de todas as partes envolvidas.



Vale lembrar que Ana Hickmann afirma que o ex-marido, Alexandre Correa fez contratos com assinaturas falsificadas ao longo do matrimônio deles. Além disso, a equipe jurídica da modelo afirma que o empresário transferiu R$41,8 milhões de reais para contas privadas.