RBD revela que auditoria financeira apontou irregularidades em turnê

O grupo RBD se pronunciou, pela primeira vez, após acusarem o ex-empresário do grupo, Guillermo Rosas, de desviar dinheiro da turnê "Soy Rebelde Tour". O espetáculo fez sucesso no Brasil, no ano passado.

No comunicado, a banda começa: “Aos nossos fãs, mídia e público em geral: É importante abordarmos as recentes declarações feitas pela T6H Entertainment e as especulações em alguns meios de comunicação sobre a Soy Rebelde Tour”.



Em seguida, o texto continua: ”Queremos agradecer aos nossos queridos fãs pelo seu apoio inabalável durante este momento desafiador. Ao contrário das afirmações feitas pela T6H Entertainment, a investigação contábil forense conduzida por Citrin Cooperman revelou irregularidades significativas”.



Contudo, eles ainda dão detalhes sobre o desvio: “Especificamente, o relatório indicou que o T6H Entertainment recebeu fundos relacionados à turnê desde dezembro de 2022, dos quais quase US$ 1 milhão permanecem não verificados, ou seja, não contabilizados, mesmo depois de considerar os recibos e documentos que a T6H Entertainment forneceu”.



Por fim, eles lamentam: “Nenhum dos membros do grupo tiveram acesso para administrar o dinheiro ou fazer pagamentos. Dado o montante considerável de dinheiro envolvido e as discrepâncias encontradas, todos os nossos projetos estão atualmente em espera. Tivemos que pausar este sonho compartilhado com vocês, incluindo uma possível continuação da turnê”. Entretanto, o empresário nega as acusações.

