Maya Massafera fala pela primeira vez após transição de gênero

Maya Massafera se pronunciou pela primeira vez, nesta quarta-feira (22), após veicular a informação de que ela estaria sofrendo crises de ansiedade. A influenciadora revelou que por vezes passa por episódios de disforia de gênero.

No pronunciamento, a influenciadora relata que foi diagnostica com disforia de gênero quando começou a transição. "Eu tenho tanta coisa pra conversar com vocês! E quero contar tudo e todo meu processo de transição! Mas tudo no seu tempo. Pra falar a verdade, eu gostaria de ter ficado mais tempo off. Mas como começou a vazar muita notícia distorcida, eu achei melhor vir a público e enfrentar tudo. Aliás, até que consegui segurar por muito tempo. Fiquei quase um ano me transacionando, sem ter vazado nada".

A disforia é um transtorno mental que acontece quando a pessoa discorda do seu sexo biológico e sua identidade de gênero. Maya então continua: "Às vezes tem momentos mais felizes e às vezes triste. Como todo mundo! Às vezes, do nada, ou por algum motivo, tenho uma disforia muito grande. Isso começou quando eu comecei minha transição...Às vezes a disforia é tanta, que eu realmente prefiro ficar sozinha e não ser vista por ninguém.