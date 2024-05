Luana Piovani lamenta filhos serem fãs de Neymar e alfineta jogador

Luana Piovani fez uma declaração polêmica, nesta terça-feira (28). A atriz usou as redes sociais para contar que os seus filhos são fãs do Neymar Jr e disse que sonha com o dia em que eles esqueçam o jogador.

Tudo começou quando Luana Piovani compartilhou uma publicação da atriz Laila Zaid, onde a artista comenta sobre a possibilidade de privatização das praias no Brasil. O atleta já se posicionou a favor da ideia.



Contudo, ao compartilhar a publicação nos stories do Instagram, Luana Piovani alfinetou o jogador. A atriz escreveu: "Meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar". E questionou: "Imagina se isso é ídolo?"



Vale lembrar que Luana é mãe de Dom, de 12 anos, e também dos gêmeos Bem e Liz, de 8 anos de idade. Todos os filhos são frutos do casamento com o ex-marido e surfista, Pedro Scooby, que atualmente vive um relacionamento com Cintia Dicker, com quem teve uma menina, Aurora, de 1 aninho.



Nas redes sociais, uma internauta escreveu: "Eu, hein. Neymar é ótimo. Tem o trabalho dele, não se escora na fama de ninguém, chega junto na criação dos filhos. Qual o problema?". Já outra, disse: "Não está errada, pois Neymar é mau exemplo".



