Defesa de Samara Felippo acusa Leandrinho de ocultar patrimônio

A defesa da atriz Samara Felippo se pronunciou nesta terça-feira (28), após o Juiz Milton Delgado Soares, da 1º Vara de Família da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, determinar o bloqueio on-line das contas bancárias de Leandrinho, ex-marido da artista.



Na nota enviada pela defesa, o advogado Aílton Soares de Oliveira, esclarece: “A decisão de bloqueio de bens é apenas uma entre muitas tentativas de congelar ativos que nem sempre estão registrados em nome do ex-jogador Leandro Barbosa”.



Contudo, ele ainda explica: “Até o momento, no entanto, essa medida ainda não foi concretizada. É evidente que há um patrimônio, o qual ele tem buscado ocultar de diversas maneiras. Nosso compromisso é fornecer evidências que comprovem essa ocultação de patrimônio, a fim de que a juíza autorize medidas assertivas para o pagamento da dívida”.



Por fim, a defesa da atriz Samara Felippo afirma, ainda por meio de nota: “Ressaltamos nosso compromisso absoluto com a confidencialidade de todas as informações necessárias, inclusive para preservar o bem-estar das filhas”.



A ordem de bloqueio foi deferida na última sexta-feira (24), em relação ao processo da venda do imóvel, feita por Leandro, de onde o casal morou no Rio de Janeiro. A decisão visa atender o pedido de penhora da dívida atualizada em cerca de R$ 11.760.508,15.

