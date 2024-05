Filha de Olavo de Carvalho quer usar herança para quitar dívida com Caetano Veloso

Heloísa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, revelou o que pretende fazer caso consiga ter acesso a herança do pai, da qual foi excluída. Ela foi a única, dentre os oito descendentes do escritor, a ser deixada de fora do testamento.

Conforme revelado em documento obtido pelo jornalista Ancelmo Gois, Heloísa ficou de fora da partilha de bens do pai, no testamento feito no estado da Virginia, em 2018. Acredita-se que ação foi motivada por conta de um desafeto político dos dois.

Contudo, a filha de Olavo ainda concedeu entrevista ao Uol e revelou ser a única da família interessada em arcar com a dívida. O débito é em relação a uma multa deixada pelo escritor, por ter chamado Caetano Veloso de pedófilo.



Olavo de Carvalho chegou a ser condenado e proibido de chamar o cantor de pedófilo. Acontece que, mesmo com a proibição, o escritor persistiu nos ataques. A ação movida por Caetano prevê o pagamento de R$ 3 milhões em multa, além do pedido de penhora de bens.



Entretanto, apesar de ter ficado de fora do testamento do pai, nos Estados Unidos, Heloísa acredita que Olavo tenha bens no Brasil. "Aqui no Brasil, eu tenho direito à herança, e ele tem bens aqui. Eles (irmãos) não podem me excluir da partilha aqui, já que Olavo não moveu ação de indignidade contra mim. É 50% para a viúva e os outros 50% divididos entre os outros herdeiros".