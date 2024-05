Goku da Carreta Furacão é atropelado por moto enquanto dançava

Meu Deus! ???? O animador do personagem Goku , membro do grupo da Carreta Furacão, foi atropelado durante uma apresentação por uma moto na noite do último sábado (25), na cidade de Papagaios, Minas Gerais. Ele dançava com o Super Mário e o Fofão quando foi surpreendido por uma moto. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o atropelamento ocorreu na Rua Pitangui, próximo ao Cemitério Municipal, na região central de Papagaios. Apesar das imagens, não foi registrada nenhuma ocorrência. Veja essa e outras notícias acessando o Portal iG na nossa bio. Inscreva-se no nosso canal do WhatsApp disponível no link da bio e fique por dentro das principais notícias. ???? ???? Reprodução/Redes Sociais #PortaliG #CarretaFuracão #Goku