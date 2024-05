Camarim de Patrícia Abravanel teria sido usado por diretor em ato sexual

A polêmica envolvendo a emissora do milionário Silvio Santos ganhou mais um capítulo, nesta semana. Segundo o programa mulheres, da TV Gazeta, o camarim usado por um diretor e um outro funcionário para cometer atos sexuais pertencia a ninguém menos que Patrícia Abravanel.

O caso foi descoberto por uma camareira, que flagrou o diretor de conteúdo infanto-juvenil fazendo sexo com um subordinado em um camarim da emissora. Segundo funcionários do local, as imagens do flagra viralizaram após circular pelos corredores do SBT. A informação não foi confirmada pela emissora.

Na última terça-feira (28), a empresa de Silvio Santos esclareceu alguns fatos do caso. Por meio de nota, o SBT informou que o departamento local "Já está averiguando a denúncia a respeito de um suposto episódio ocorrido em um dos camarins da emissora". E ressaltou que, "O SBT não pode divulgar publicamente nenhuma investigação".

Vale lembrar que, polêmicas envolvendo os camarins do SBT não são de agora! Segundo fontes próximas a Dudu Camargo, a demissão do apresentador aconteceu após o jornalista defecar dentro do seu próprio camarim.

