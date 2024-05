Luana Piovani rebate Neymar após ser chamada de louca

Já pegue a pipoca que a história vai render! Após ser chamada de louca pelo menino Ney, Luana Piovani rebateu as falas do jogador. A influenciadora usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira (31), para deixar um recado um tanto ácido para o atleta.

"Sei que estão todos esperando a gostosa aqui responder o sem vocabulário e limítrofe, mas contra fatos não há argumentos", escreveu a atriz, em resposta às críticas e insultos que recebeu de Neymar Jr. O jogador teria mandado Piovani tomar vergonha na cara.

A confusão toda começou com a polêmica de que Neymar estaria envolvido em um projeto sobre questões ambientais, apoiando a privatização das praias no Brasil. O caso repercutiu entre os famosos e Luana Piovani correu para as redes sociais para desabafar e dizer o que pensa.

Atriz pede apoio na web

Luana ainda aproveitou o momento para pedir o apoio dos internautas. "Quero lembrar que todos devem votar contra a privatização das praias. A gente tem que ter esse tipo de desgaste. Lembra quando falei que era difícil ser cidadão no Brasil?, comentou ela.

A web foi à loucura! Há quem apoie o menino Ney e também quem apoie a modelo. "Ela é tão legal que o filho foi morar com o pai", disse um internauta. "Luana falando o que todo mundo queria falar e Neymar respondendo como um moleque da quinta série", comentou outro usuário da web.

Piovani lamenta filhos serem fãs de Neymar

Pouco antes desta polêmica, a ex-mulher de Pedro Scooby já havia alfinetado o jogador! Na ocasião Piovani escreveu, "Meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar". E questinou: "Imagina se isso é ídolo?". Luana é mãe de Dom, de 12 anos e também dos gêmeos Bem e Liz, de 8.

Em contrapartida, Neymar deixou um comentário em uma postagem compartilhada pela atriz, na qual ela associava o nome do jogador. "Agora entendo teus filhos querer passar mais tempo com o pai do que com você" alfinetou o jogador.