Bianca Andrade desabafa sobre críticas à sua aparência

A influenciadora Bianca Andrade apareceu na web para desabafar sobre as críticas que vem recebendo em relação à sua aparência. Mais magra e com as expressões faciais aparentes, a famosa Boca Rosa tem chamado bastante a atenção nas redes sociais.

Na última quinta-feira (30), a empresária usou o seu perfil para esclarecer a nova forma física. "Tem uma galera que falou que eu estou muito magra, que eu estou feia, que eu estou exagerando na harmonização. Eu realmente estou muito magra, nunca estive com esse peso em toda a minha vida", afirmou ela.

Na sequência, Bianca confessou que a perda de quilos não foi saudável. “Dessa vez, eu emagreci de estresse mesmo. Estresse de trabalho, de não comer, não foi saudável, não foi maneiro. É importante lembrar que a gente não pode julgar o corpo do coleguinha, porque isso adoece as pessoas”, desabou Bianca.

Questionada por um internauta sobre ter feito novos procedimentos estéticos no rosto, Boca Rosa negou. “Toda vez que eu emagreço, meu rosto afunda aqui [no maxilar] e isso aqui [a maçã do rosto] cresce. Eu até tenho harmonização, mas, assim eu fiz há muitos anos”, explicou.

Na web, alguns fãs e seguidores prestaram apoio à digital influencer. "Pra mim ela tá, e sempre foi, lindíssima", frisou um usuário. "Pois eu to achando ela maravilhosa assim, magérrima e linda", comentou outro internauta.