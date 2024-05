Globo estaria arrependida de demissões após rejeição de ex-estrelas da casa

Chorando sobre o leite derramado! A emissora mais assistida do país parece que se arrependeu de algumas demissões e decidiu voltar atrás. De acordo com o jornalista Alessandro Lo-Bianco, do programa "A Tarde é Sua", da Rede TV, os grandões da emissora dos Marinho promoveram uma reunião de emergência para debater a falta de atores renomados na casa.

Durante a reunião, os chefões da telinha número um teriam definido que o canal voltará a oferecer um contrato fixo para os atores "importantes", mas com valores menores, entre R$80 mil e R$100 mil por mês. Além disso, no encontro, teria rolado uma lista com nomes de cem estrelas que receberão a proposta.

Dentre alguns famosos listados estão Larissa Manoela, Juliana Paes, Glória Pires e Antônio Fagundes. Vale lembrar que, além dos nomes citados acima, Fátima Bernardes, Claudia Raia, Lília Cabral, entre outros, também deixaram a emissora.

Entenda melhor todo esse imbróglio!

Ainda segundo o jornalista Lo-Bianco, há algum tempo a TV Globo mudou a sua forma de contrato com os artistas. Grandes nomes do canal que antes tinham vínculo de exclusividade com a emissora, passaram a ser dispensados ou tendo seus acordos substituídos por "obras". Ou seja, recebem pelo serviço prestado sem vínculo contratual.