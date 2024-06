Ludmilla surpreende pagodeiros raiz e canta de graça em viaduto do subúrbio

Ela é pagodeira! A cantora Ludmilla surpreendeu a todos, nesta segunda-feira (3), após surgir no Pagode do Chinelo, no viaduto de Pilares, na Zona Norte do Rio. Com a casa lotada, Ludmilla chegou de forma inesperada e cantou, gratuitamente, os seus maiores sucessos na madrugada do subúrbio carioca.

A cantora, que não é boba nem nada, aproveitou a resenha para anunciar as datas da próxima edição do "Numanice". Vale ressaltar que, recentemente, a funkeira teve uma turnê cancelada, após fracassar com as vendas dos ingressos nas bilheterias.

Mas, não foi só Ludmilla que surgiu de surpresa no Pagode do Chinelo. Outros famosos como Jojo todynho e Xande de Pilares estiveram por lá com muito samba no pé e cantando grandes sucessos do samba raiz.

Nas redes sociais, os fãs, desacreditados, lamentaram não ter visto a famosa. "Ainda não acredito que não sabia que teria Lud hoje!", comentou uma fã. "Por que eu não estava lá? Que ódio!!!", lamentou outra seguidora.

Vale lembrar que, Ludmilla começou a carreira no mundo do pagode com uma brincadeira nas redes sociais. Após postar um vídeo cantando algumas canções de pagode, os fãs foram à loucura. Ela, então, prometeu que lançaria um EP de pagode. E desde então não parou mais e fez do projeto "Numanice" um verdadeiro sucesso.