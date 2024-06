Marcello Antony, ex-galã da Globo, vira corretor de imóveis

De profissão nova! Marcello Antony, ex-galã da Globo, virou corretor de imóveis de luxo, em Portugal. O ator brasileiro, que já mora no país há 6 anos, publicou um vídeo nas redes sociais, na última segunda-feira (3), convidando clientes e parceiros a conhecer o mais novo trabalho.

Bem ultrajado e com um sorriso no olhar, o ator caprichou no discurso da sua chegada no novo ofício. "É com grande entusiasmo que eu anuncio a minha nova jornada como consultor de imóveis de luxo", afirmou Antony.

E continuou: "O nosso objetivo é superar as suas expectativas, proporcionando um serviço de excelência e resultados extraordinários. E eu estou feliz em poder colaborar com você e ajudá-lo a encontrar o imóvel dos seus sonhos."

Nas redes sociais, internautas aprovaram o galã e desejaram muito sucesso. "Todo o sucesso do mundo nessa nova fase da sua vida, Marcello! Estaremos desejando sempre que as grandes oportunidades te encontrem! Grande abraço destes singelos oitentistas!", comentou um usuário.

Antony chegou a protagonizar grandes papéis na carreira como ator e marcou a sua trajetória nas telinhas. No Brasil, o artista atuou nas novelas como "Paraíso tropical" e "Senhora do destino". Em Portugal chegou a brilhar na série "Morangos com açúcar".