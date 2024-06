Cauã Reymond: Veja os requisitos que uma mulher precisa para conquistá-lo

Já anota no bloco de notas! O galã Cauã Reymond revelou os requisitos que uma mulher precisa ter para conquistá-lo. Segundo o colunista Léo Dias, as exigências são de acordo com o perfil do ator, que está solteiro desde o início do ano.

A lista saiu durante uma transmissão ao vivo, no programa "Fofocalizando", do SBT, na última terça-feira (11). Para a mulher que deseja encarar o desafio de conquistar um dos homens mais cobiçados do Brasil, seguem as exigências.

"A sortuda tem que ser caseira igual a ele, malhar, treinar e cuidar da alimentação. Ele não gosta de mulher aparecida, que ri alto, espalhafatosa. Dorme e acorda cedo. Esquece fumar e beber. Ele é totalmente naturalista e as mulheres também tem que ser”, revelou o apresentador.

Na web, o assunto rendeu comentários. "Mais difícil que passar em concurso", disse uma internauta. "Tá certo, cada um com suas preferências, ele busca compatibilidade com o estilo de vida dele", apoiou outra usuária. "Por isso que ele tá solteiro", brincou outro perfil.

Relacionamentos

Vale lembrar que, o último relacionamento do artista foi com a dentista mineira Luiza Watson. Ele já foi casado com a nutricionista Mariana Goldfarb por quatro anos. Além das beldades, o famoso também se relacionou com Alinne Moraes e Grazi Massafera, com quem teve uma filha, Sofia, de 12 anos.