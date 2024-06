Ex-adm das redes de Davi diz que foi enganada pela irmã dele

Enganada! Quando a gente pensa que acabou! Vem mais. A ex-administradora das redes sociais do campeão do BBB24, Davi Brito, disse que foi enganada pela irmã do milionário. A mulher, que prestava serviço para o perfil do ex-motorista por aplicativo disse que recebeu apenas R$100,00.

O Big Brother Brasil acabou, mas o vencedor da 24ª temporada ainda está causando polêmica. Em um vídeo publicado pela ex-adm de Davi Brito, a jovem disse que foi enganada. "É um desgaste que ainda estou incrédula" começou ela.

"Só para deixar claro, no contrato, o que foi conversado e acordado era que seria um trabalho voluntário, mas no decorrer do programa a pessoa responsável disse que eles não tinham dinheiro, mas no final iria cobrir tudo, iria acertar o valor com todo mundo", contou a jovem.

A ex-adm ainda revelou que Davi Brito ganhador de mais de um milhão de reais ao saber do caso, enviou um Pix no valor de R$100,00 para os integrantes da equipe. "Enfim, são coisas da vida, mas que chateiam. Sinceramente, eu preferia ter recebido nada, vou falar para vocês aqui: ele me fez um pix de R$100,00. É muita cara de pau!", exclamou ela.

A web reagiu e a coisa parece estar feia para o lado do futuro médico. "Se ele enganou a mulher que disse amar, quem dirá os demais", disparou um internauta. "Coloca na Justiça pra ele aprender a valorizar o trabalho dos outros", exclamou outro usuário.