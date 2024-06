Paula Fernandes confessa briga com Luan Santana nos bastidores

Paula Fernandes finalmente decidiu abrir o jogo sobre o desentendimento que teve com Luan Santana, após anos de burburinhos na internet. A cantora, afirmou em entrevista ao podcast PodDelas detalhes do que motivou a briga com o sertanejo.

Acontece que em 2019, Paula e Luan gravaram a versão brasileira da música 'Shallow', de Lady Gaga e Bradley Cooper. Na época, surgiram diversos memes sobre o feat, e a canção 'Juntos', não foi muito bem recebida pelo público.

Contudo, na entrevista, a cantora revelou que não tem mais nenhum tipo de contato com Luan Santana desde então. O motivo? Fernandes teria tomado um "bolo" na gravação de um DVD, onde os dois deveriam cantar a música 'Juntos'.

No entanto, o que teria motivado a ausência de Luan foi a enchurrada de críticas que os dois sertanejos estavam recebendo sobre a música. Paula Fernandes não gostou da postura do artista e ficou magoada com o cantor.

Durante a entrevista, ela revelou: "A parte do Luan a gente pula, próximo assunto. Eu fui abandonada no altar, mas águas passadas. Não guardo rancor de ninguém... Ele me deu bolo na gravação do DVD. Fiquei sozinha e shalow now". Sobre uma possível reconciliação, com pedido de desculpas, Paula declarou: "Na verdade, eu acho que nesse caso, tinha que partir dele, você concorda?"