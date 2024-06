Leticia Birkheuer critica influencers em novelas e público reage: "era modelo"

Leticia Birkheuer usou as redes sociais para fazer uma crítica sobre a atual situação da profissão. A attriz desabafou sobre a quantidade de influenciadores que têm conquistado espaço tanto na televisão quanto em cinemas, apenas pelo fato de terem muitos seguidores.

No vídeo publicado pela atriz, ela começa: Eu estava olhando uma reportagem aqui, falando que cada vez mais o cinema e a televisão estão buscando atores que têm um número maior de seguidores, ou seja, têm um grande número de seguidores nas redes sociais".

Em seguida, ela continua: "Fico me perguntando, não deveria ser o o talento que conta nessa hora para o produtor fazer o casting? Por exemplo, o teatro não tem isso, sabe por quê? O teatro é de verdade, o teatro é ali, é ao vivo, ou você é bom ator ou você não consegue fazer, certo?"

Contudo, Leticia ainda acrescentou: "Por isso que eu vejo cada vez mais bons atores fazendo teatro. Já na televisão e no cinema a gente tem visto pessoas trabalhando que não têm muito talento, né? Será que é por causa disso? Será que elas estão ali porque elas têm um grande número de seguidores e o talento fica de lado? Ficar a desejar? Será que é isso?".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Por isso parei de assistir novelas, tudo forçado". "Isso está acontecendo em muitas áreas artísticas. E não é algo de hoje. A beleza física vem sendo vangloriada para papéis principais há décadas ao invés do talento". "Ela não está errada mas ela também teve a chance dela em novelas e ela não era atriz".

A atriz Letícia Birkheuer postou um vídeo criticando a contratação de atores com base no número de seguidores e não do talento. pic.twitter.com/etgi73cTw0