Felipe Neto é exposto por ex-BBB após prometer ajuda a menina estuprada

Prometeu e não cumpriu! É o que diz a ex-BBB Gizelly Bicalho a respeito da promessa feita pelo influenciador Felipe Neto após se comprometer em ajudar uma criança, que engravidou, vítima de estupro, em São Mateus, no Espírito Santo.

Nas redes sociais, a advogada usou o "X", antigo Twitter, para expor o youtuber e disse: "Sabe aquele influencer que prometeu dar educação e ajuda psicológica para a menina que foi estuprada em São Mateus/ES pelo tio até ela completar 25 anos, em 2020? Então, até hoje ele nunca deu nada! Até quando as pessoas vão se aproveitar de tragédias para se promover?", publicou ela.

Na sequência, Gizelly se retratou do que disse e publicou novas falas: "O felipe Neto acabou de me chamar no direct e me informou que: 'minha equipe tentou contato e não recebeu resposta. Eu postei na época implorando para que algum familiar me procurasse no e-mail, ninguém mandou nada'", compartilhou a advogada.

Gizelly ainda publicou um pedido que o youtuber deixou no privado da ex-BBB. "E o Felipe Neto ainda me disse: 'Mas eu te peço por favor para que vc corrija seu post, informe que nós tentamos contato e nunca conseguimos e que agora o contato vai acontecer. Porque eu nunca deixei de ajudar alguém que eu prometi ajudar'", dizia a postagem.

Promessa feita por youtuber

Vale lembrar que, em 2020, o youtuber Felipe Neto, e o influenciador Whinderson Nunes, se ofereceram para ajudar financeiramente uma menina de 10 anos, que foi abusada sexualmente pelo tio repetidas vezes e chegou a engravidar, mas na sequência teve um aborto realizado com uma autorização judicial.

Na época, Felipe se prontificou em ajudar e chegou a fazer uma promessa à vítima. “Eu me disponho a arcar com todos os custos de educação dela até o fim da faculdade”, disse ele.